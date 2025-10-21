  • Спортс
  • Ворсофски о словах, что «отказался бы от одного из своих детей ради победы «Сан-Хосе»: «Прошу прощения, эмоции взяли верх. Я люблю своих детей и жену»
Ворсофски о словах, что «отказался бы от одного из своих детей ради победы «Сан-Хосе»: «Прошу прощения, эмоции взяли верх. Я люблю своих детей и жену»

Райан Ворсофски извинился за слова о своих детях после поражения «Сан-Хосе».

«Шаркс» потерпели пять поражений в пяти матчах на старте регулярного чемпионата НХЛ.

После 0:3 с «Питтсбургом» тренер заявил: «Я бы отказался от одного из своих детей ради чертовой победы».

«Я эмоциональный человек и эмоции взяли верх надо мной, поэтому прошу прощения за эти слова. Я люблю своих детей и жену, никогда бы от них не отказался», – сказал главный тренер «Сан-Хосе» Райан Ворсофски.

«Я бы отказался от одного из своих детей ради чертовой победы». Ворсофски про 5 поражений «Сан-Хосе» подряд на старте сезона НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: San Jose Hockey Now
