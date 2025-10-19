НХЛ оштрафовала Маршанда на 5 тысяч долларов за стычку с Далином. Брэд отнес шлем Расмуса в штрафбокс, сорвал с него ремешки и бросил на лед в матче «Флорида» – «Баффало»

Брэд Маршанд оштрафован на 5 тысяч долларов после матча «Флорида» – «Баффало».

Форвард «Флориды» вступил в стычку с защитником Расмусом Далином в матче против «Баффало » (0:3) 18 октября.

В результате инцидента Маршанд получил 2 минуты штрафа за блокировку и 2 минуты за грубость.

Нападающий «Флориды» забрал шлем Далина и унес его с собой на скамейку штрафников. Там он сорвал с него ремешки и бросил шлем на лед.

Сегодня НХЛ объявила, что Маршанд оштрафован на 5 тысяч долларов. По условиям коллективного договора, деньги будут направлены в фонд экстренной помощи хоккеистов.