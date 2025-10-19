НХЛ оштрафовала Маршанда на 5 тысяч долларов за стычку с Далином. Брэд отнес шлем Расмуса в штрафбокс, сорвал с него ремешки и бросил на лед в матче «Флорида» – «Баффало»
Брэд Маршанд оштрафован на 5 тысяч долларов после матча «Флорида» – «Баффало».
Форвард «Флориды» вступил в стычку с защитником Расмусом Далином в матче против «Баффало» (0:3) 18 октября.
В результате инцидента Маршанд получил 2 минуты штрафа за блокировку и 2 минуты за грубость.
Нападающий «Флориды» забрал шлем Далина и унес его с собой на скамейку штрафников. Там он сорвал с него ремешки и бросил шлем на лед.
Сегодня НХЛ объявила, что Маршанд оштрафован на 5 тысяч долларов. По условиям коллективного договора, деньги будут направлены в фонд экстренной помощи хоккеистов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости