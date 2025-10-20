Пастрняк сделал дубль в матче с «Ютой» и делит с Бурком 6-е место по голам в истории «Бостона» (395). До идущего 2-м Эспозито – 64 шайбы, до рекорда Бьюсика – 150
Давид Пастрняк делит с Рэем Бурком 6-е место по голам в истории «Бостона» (395).
Форвард «Брюинс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:3).
На счету 29-летнего чеха стало 8 (4+4) очков в 7 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».
За карьеру в рамках регулярок – 841 (395+446) балл в 763 играх.
Пастрняк делит с Рэем Бурком (395 шайб в 1518 играх) 6-е место по голам в истории «Бостона».
В топ-5 входят Джонни Бьюсик (545 в 1436), Фил Эспозито (459 в 625), Патрис Бержерон (427 в 1294), Брэд Маршанд (422 в 1090) и Рик Миддлтон (402 в 881).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
