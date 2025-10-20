Столарц после 3:4 от «Сиэтла»: «Может, мы можем взять пример с них и начать пробиваться к воротам. Прошло 6 матчей, хватит. «Торонто» нужно начать набирать обороты»

Энтони Столарц раскритиковал игру «Торонто» против «Сиэтла» (3:4 ОТ).

После поражения вратарь разбил свою клюшку о ворота.

Он высказался о том, что Мэйсон Марчмент налетел на него в воротах, а Джейден Шварц упал на него в результате силового приема Брэндона Карло .

«Это просто жесткая игра. Может быть, мы можем взять пример с них и начать пробиваться к воротам. Мы предпочитаем идти от синей вверх и бросать. Но для их вратаря это как играть в мяч во дворе. Он все видит.

Мы вышли, сравняли счет, заработали очко, почти забили за пять секунд до конца. Но было немного слишком поздно. Прошло шесть игр в сезоне, хватит. Нам нужно начать набирать обороты», – сказал Столарц.

На последней минуте второго периода вратарь был сбит Марчментом, за что тот получил штраф за блокировку. Пока Карло стоял рядом с воротами и наблюдал, Столарц решил защитить себя сам, перевернув ворота и нанеся Марчменту удар, прежде чем защитник «Мэйпл Лифс» среагировал на происходящее.

«Я недоволен. Знаете, ребята будут врезаться в меня, а я постараюсь постоять за себя. Я слышал, как судья сказал: у нас тут большинство, я сам мало что могу с ним сделать. Но хвала тем ребятам, которые были рядом и вступились.

Но, как я уже сказал, думаю, нам нужно начать идти на ворота немного жестче, усложнить задачу их вратарям. Знаете, это не весело. Мне не нравится, когда на меня наваливаются парни весом 225 фунтов (102 кг). Так что, надеюсь, мы извлечем из этого урок», – сказал вратарь «Торонто » Энтони Столарц .