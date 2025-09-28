Столарц продлил контракт с «Торонто» на 4 года. Кэпхит – 3,75 млн долларов
Вратарь Энтони Столарц подписал новый контракт с «Торонто».
Срок соглашения рассчитан на 4 года. Зарплата составит 3,75 млн долларов в год в среднем.
В прошлом сезоне Энтони Столарц провел 34 матча за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 21 победу при 92,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,14.
Плей-офф он начал в статусе основного вратаря (7 игр, 4 победы, 90,1%, 2,19), но получил травму в первом матче серии второго раунда с «Флоридой» после столкновения с форвардом «Пантерс» Сэмом Беннеттом.
Действующий договор Столарца со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 2,5 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Торонто»
