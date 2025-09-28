Столарц о продлении контракта с «Торонто»: «Хотел закончить с этим до начала сезона. Очень рад, что буду частью «Мэйпл Лифс» ближайшие несколько лет»
Энтони Столарц высказался о продлении контракта с «Торонто».
Срок нового соглашения рассчитан на 4 года. Зарплата составит 3,75 млн долларов в год в среднем.
Действующий договор Столарца с кэпхитом 2,5 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.
«Это, конечно, волнительно. Я хотел закончить с этим до начала сезона.
Очень рад, что буду частью «Мэйпл Лифс» ближайшие несколько лет, с нетерпением жду начала сезона», – сказал вратарь «Торонто» Энтони Столарц.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Торонто»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости