Столарц о продлении контракта с «Торонто»: «Хотел закончить с этим до начала сезона. Очень рад, что буду частью «Мэйпл Лифс» ближайшие несколько лет»

Энтони Столарц высказался о продлении контракта с «Торонто».

Срок нового соглашения рассчитан на 4 года. Зарплата составит 3,75 млн долларов в год в среднем.

Действующий договор Столарца с кэпхитом 2,5 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Это, конечно, волнительно. Я хотел закончить с этим до начала сезона.

Очень рад, что буду частью «Мэйпл Лифс» ближайшие несколько лет, с нетерпением жду начала сезона», – сказал вратарь «Торонто » Энтони Столарц .