Столарц о 3:4 от «Сиэтла»: «Мы позволяли им вытирать о нас ноги в первых двух периодах. Они переигрывали нас по всей площадке. «Торонто» не играл в свой хоккей»
Энтони Столарц выразил недовольство игрой «Торонто» против «Сиэтла» (3:4 ОТ).
После поражения вратарь разбил свою клюшку о ворота.
«Третий период был хорошим, но в первых двух мы просто позволяли им вытирать о нас ноги. Мы просто не играли в свою игру.
Они переигрывали нас перед воротами. Они блокировали броски. Они переигрывали нас по всей площадке. И счет это показывает. Они просто переигрывали нас, просто и ясно», – сказал вратарь «Торонто» Энтони Столарц.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
