  • Третьяк о Квартальнове: «Один из самых уважаемых членов хоккейной семьи. Заслуги Дмитрия перед родным видом спорта велики. Его имя навсегда вписано в Зал славы золотыми буквами»
0

Владислав Третьяк поделился мнением о Дмитрии Квартальнове.

Сегодня, 20 октября, в офисе Федерации хоккея России состоялась торжественная церемония вручения перстня Зала славы отечественного хоккея Квартальнову. 

«Дмитрий Квартальнов – один из самых уважаемых членов большой хоккейной семьи. Он посвятил всю жизнь нашему виду спорта – а выходя на лед, демонстрировал самые высокие стандарты действий отечественного нападающего-бомбардира.

Игровая карьера Дмитрия длилась 25 лет и вобрала в себя немало славных моментов: более 200 шайб в чемпионатах страны, титулы чемпиона мира и чемпиона Европы в составе национальной сборной, статус форварда-лидера в ведущих командах.

Рад, что по окончании спортивной карьеры Квартальнов применяет свой богатейший опыт во благо родного хоккея. За долгие годы плодотворной тренерской работы он раскрыл потенциал десятков одаренных игроков, вывел их на новый уровень спортивного мастерства, подготовил множество достойных кандидатов в различные сборные России.

Заслуги Дмитрия перед родным видом спорта велики, а его имя навсегда вписано в Зал славы золотыми буквами», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.  

Квартальнову вручили перстень члена Зала славы отечественного хоккея: «Огромная честь. Моя цель – продолжать работать на благо хоккея»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ФХР
