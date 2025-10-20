  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Финни – 1-й игрок «Детройта» со времен Зеттерберга с 2+ голами за матч среди хоккеистов, выбранных в 7-м раунде драфта и позднее
2

Финни – 1-й игрок «Детройта» со времен Зеттерберга с 2+ голами за матч среди хоккеистов, выбранных в 7-м раунде драфта и позднее

Эммитт Финни повторил достижение Хенрика Зеттерберга в «Детройте».

20-летний форвард набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:2).

Он стал первым игроком «Ред Уингс» после Хенрика Зеттерберга, забившим 2 гола и более за игру, будучи выбранным клубом в седьмом раунде драфта и ниже.

Финни взяли под 201-м общим номером (7-й раунд) драфта НХЛ-2023. Зеттерберга также выбрали в седьмом раунде (210-й общий пик в 1999-м).

Швед набрал 960 (337+623) очков за 1082 игры в регулярках НХЛ. В последний раз он забрасывал две шайбы и более в январе 2015 года.

«Детройт» выиграл 5 матчей подряд и идет на 2-м месте на Востоке. У Ларкина 10 очков и «+9» на этом отрезке

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
