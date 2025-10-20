Драйзайтль о старте «Эдмонтона»: «Неплохо играем в обороне, но недостаточно забиваем. Мне нужно посмотреть в зеркало – в этом есть и моя вина»
Леон Драйзайтль заявил, что он виноват в низкой результативности «Эдмонтона».
«Ойлерс» проиграли 4 из 6 матчей на старте регулярного чемпионата, забрасывая в среднем по 2,5 шайбы за игру. Вчера они уступили «Детройту» (2:4).
Немецкий нападающий набрал 5 (4+1) очков в 6 матчах текущего сезона при полезности «минус 2».
«Мы неплохо играем в обороне, но недостаточно забиваем. Отчасти это моя вина. Когда лидеры играют недостаточно хорошо, в команде царит другая динамика.
Мне нужно посмотреть в зеркало», – сказал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.
Макдэвид остался без очков в матче с «Детройтом». У капитана «Эдмонтона» 7 ассистов и «минус 3» в 6 играх сезона
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
