Драйзайтль о старте «Эдмонтона»: «Неплохо играем в обороне, но недостаточно забиваем. Мне нужно посмотреть в зеркало – в этом есть и моя вина»

Леон Драйзайтль заявил, что он виноват в низкой результативности «Эдмонтона».

«Ойлерс» проиграли 4 из 6 матчей на старте регулярного чемпионата, забрасывая в среднем по 2,5 шайбы за игру. Вчера они уступили «Детройту » (2:4).

Немецкий нападающий набрал 5 (4+1) очков в 6 матчах текущего сезона при полезности «минус 2».

«Мы неплохо играем в обороне, но недостаточно забиваем. Отчасти это моя вина. Когда лидеры играют недостаточно хорошо, в команде царит другая динамика.

Мне нужно посмотреть в зеркало», – сказал нападающий «Эдмонтона » Леон Драйзайтль .

Макдэвид остался без очков в матче с «Детройтом». У капитана «Эдмонтона» 7 ассистов и «минус 3» в 6 играх сезона