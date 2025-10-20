Тео Флери о протестах против Трампа: «Канадцы говорят «Нет королям», находясь под властью короля. Страна идет в никуда, невероятно тупые люди верят дезинформации СМИ»

Тео Флери назвал глупыми канадцев, протестующих против Дональда Трампа.

В США прошли демонстрации под лозунгом No Kings («Нет королям»). Они вызваны миграционной политикой администрации президента страны и другими решениями Трампа . Митинги также состоялись в Канаде, Мексике и ряде европейских стран.

«Канадцы протестуют с лозунгами «Нет королям», находясь под властью короля. Это объясняет, почему страна стремительно идет в никуда.

Невероятно тупые люди верят дезинформации канадских СМИ. Честно говоря, это дерьмо невозможно исправить – глупость в полном ее проявлении.

Быть осознанным – это проклятие, от глупости никуда не деться», – написал в соцсетях бывший форвард «Калгари », «Рейнджерс» и «Чикаго» Тео Флери .

