  • Тео Флери о протестах против Трампа: «Канадцы говорят «Нет королям», находясь под властью короля. Страна идет в никуда, невероятно тупые люди верят дезинформации СМИ»
Тео Флери о протестах против Трампа: «Канадцы говорят «Нет королям», находясь под властью короля. Страна идет в никуда, невероятно тупые люди верят дезинформации СМИ»

Тео Флери назвал глупыми канадцев, протестующих против Дональда Трампа.

В США прошли демонстрации под лозунгом No Kings («Нет королям»). Они вызваны миграционной политикой администрации президента страны и другими решениями Трампа. Митинги также состоялись в Канаде, Мексике и ряде европейских стран.

«Канадцы протестуют с лозунгами «Нет королям», находясь под властью короля. Это объясняет, почему страна стремительно идет в никуда.

Невероятно тупые люди верят дезинформации канадских СМИ. Честно говоря, это дерьмо невозможно исправить – глупость в полном ее проявлении.

Быть осознанным – это проклятие, от глупости никуда не деться», – написал в соцсетях бывший форвард «Калгари», «Рейнджерс» и «Чикаго» Тео Флери.

Трамп пригрозил лишить Бостон матчей ЧМ-2026, если там «будет небезопасно»: «Я позвоню Инфантино, и он легко это сделает. Их мэр – умная, но радикально левая»

