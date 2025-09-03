Захарова о том, обсуждался ли матч России и США на переговорах: «Надо задать вопрос тем, кто этим занимался вплотную»
Мария Захарова высказалась о возможности матча между сборными России и США.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между игроками НХЛ и КХЛ.
– Поднимался ли вопрос хоккейного матча между США и Россией в следующем раунде переговоров?
– Может быть, надо задать вопрос тем, кто этим занимался вплотную.
– Пока нечего сказать?
– Да, – сказала официальный представитель МИД России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
