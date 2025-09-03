Захарова о том, обсуждался ли матч России и США на переговорах: «Надо задать вопрос тем, кто этим занимался вплотную»

Мария Захарова высказалась о возможности матча между сборными России и США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между игроками НХЛ и КХЛ.

– Поднимался ли вопрос хоккейного матча между США и Россией в следующем раунде переговоров?

– Может быть, надо задать вопрос тем, кто этим занимался вплотную.

– Пока нечего сказать?

– Да, – сказала официальный представитель МИД России.