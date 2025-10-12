Кенневилл одержал 1-ю победу в НХЛ с октября 2021 года. Она стала для тренера «Анахайма» 970-й за карьеру в лиге, больше только у Боумэна (1244)
Джоэл Кенневилл одержал 1-ю победу в НХЛ с октября 2021 года.
«Анахайм» под руководством тренера одолел «Сан-Хосе» (7:6 ОТ) в регулярном чемпионате.
67-летний специалист возглавил «Дакс» в мае этого года. Он вернулся в лигу после отстранения, связанного с делом Кайла Бича.
Матч против «Шаркс» стал для Кенневилла 1770-м в регулярках лиги, победа – 970-й. По числу выигранных матчей он идет на 2-м месте в истории среди тренеров, уступая только Скотти Боумэну (1244).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
