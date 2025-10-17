Десятков о 0:3 с «Амуром»: «Пытаться выиграть ногами на Дальнем Востоке – утопия. «Ладе» не хватает мусорных голов, отсутствие шайб – одна из ключевых проблем»
Тольяттинцы уступили в гостевом матче FONBET КХЛ со счетом 0:3.
«Отсутствие шайб – одна из ключевых проблем. Как говорили великие тренеры: «Не можешь забить – пропускать необязательно». Нужно было сконцентрироваться и сыграть надежнее. Первые два гола привезли сами себе.
Есть исполнители, а есть выполнители, но должны быть и те и другие. Мы хорошо сыграли в меньшинстве, другие ребята должны были поддержать это в большинстве и равных составах. Нам не хватает мусорных голов. Одного гола в двух играх недостаточно.
Пытаться обыграть на Дальнем Востоке соперника ногами – утопия. Должны были целостнее сыграть в средней зоне и не допустить контратак соперника.
Гол, который не засчитали, дал команде воздуха, продолжили играть при счете 0:0. У нас была пара хороших моментов, но вратарь соперника не дал их реализовать», – сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков.