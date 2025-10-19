«Металлург» забросил 9 шайб за матч впервые в истории КХЛ
«Металлург» впервые в истории КХЛ забросил 9 шайб в одном матче.
Команда тренера Андрея Разина победила в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (9:6).
Голами в составе клуба отметились Никита Михайлис, Владимир Ткачев, Алексей Маклюков, Егор Коробкин, Артем Минулин, Дерек Барак, Егор Яковлев, Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров.
«Металлург» забил 9 голов за матч впервые в истории. До этого команда трижды забрасывала по восемь шайб в одной игре.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
