«Металлург» забросил 9 шайб за матч впервые в истории КХЛ

«Металлург» впервые в истории КХЛ забросил 9 шайб в одном матче.

Команда тренера Андрея Разина победила в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (9:6).

Голами в составе клуба отметились Никита МихайлисВладимир ТкачевАлексей Маклюков, Егор Коробкин, Артем Минулин, Дерек Барак, Егор Яковлев, Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров.

«Металлург» забил 9 голов за матч впервые в истории. До этого команда трижды забрасывала по восемь шайб в одной игре.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
