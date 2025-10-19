«Металлург» забросил 9 шайб за матч впервые в истории КХЛ

«Металлург» впервые в истории КХЛ забросил 9 шайб в одном матче.

Команда тренера Андрея Разина победила в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком » (9:6).

Голами в составе клуба отметились Никита Михайлис , Владимир Ткачев , Алексей Маклюков , Егор Коробкин, Артем Минулин, Дерек Барак, Егор Яковлев, Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров.

«Металлург» забил 9 голов за матч впервые в истории. До этого команда трижды забрасывала по восемь шайб в одной игре.