Величкин о Дорофееве: «Не второй Малкин, но входит в плеяду игроков его уровня. «Металлург» мог закрепить права на него, но провернул странный обмен»
Геннадий Величкин сравнил Павла Дорофеева с Евгением Малкиным.
24-летний нападающий «Вегаса» лидирует в списке снайперов регулярного чемпионата НХЛ, забросив 6 шайб за 5 игр. В 2020-м «Металлург» обменял его в «Трактор» на Владислава Семина.
«Пашка – моя боль и радость! Очень жаль, когда я ушел из клуба, провернули какой-то странный обмен. Хотя могли закрепить права на него. Приятно смотреть на его игру в НХЛ. Уже превращается в лидера «Вегас».
Он, конечно, не второй Малкин, но входит в плеяду игроков такого уровня, как Женька. Или как Кулемин для «Магнитки».
У Паши большое будущее в НХЛ. Нам остается только радоваться за него», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.
Самая убойная связка сезона НХЛ – с участием Дорофеева. От комбинации «Вегаса» нет спасения
