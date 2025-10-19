Быков про слухи о возможном возвращении в СКА: «Это спекуляции, ко мне никто не обращался»

Вячеслав Быков отреагировал на слухи о возможном возвращении в СКА.

«Возглавить СКА? Это спекуляции, ко мне никто не обращался.

Интересен ли будет такой вариант? Нет информации и нет размышлений», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.

Напомним, Быков возглавлял СКА с 2014 по 2015 год. Под его руководством клуб впервые в истории выиграл Кубок Гагарина.

В июне в СКА вернулся Игорь Захаркин, который ранее был ассистентом Быкова.

На данный момент команду возглавляет Игорь Ларионов. СКА проиграл 8 из 10 последних матчей и занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 16 очками в 16 встречах.