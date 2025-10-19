  • Спортс
  • Козырев о 3:2 с «Амуром»: «Мы немного потеряли нить игры во 2-м периоде, так как удалились. Но проявили характер, сравняли счет. Это очень важные 2 очка для «Северстали»
0

Андрей Козырев подвел итоги матча с «Амуром» (3:2 Б).

– Традиционно у нас матч с «Амуром» проходит очень сложно. Сегодняшняя игра не исключение. Мы немного потеряли нить игры во втором периоде, так как удалились. Но проявили характер, сравняли счет. Это очень важные два очка для нашей команды.

– Как оцените дебют Ильи Рейнгардта? Его адаптацию к команде? 

– Да, Илья сегодня дебютировал. Причем, играл с листа. Ни одной тренировки не провел. Молодец, прилетел вместе с нами. Сыграл, сейчас у него будет адаптация.

– У Давыдова сегодня голевая передача. С вашей точки зрения, он реабилитировался за удаление во втором периоде?

– Здесь важно, что вся команда играет, играет на победу. Прилагает все усилия и целиком отдается игре. Вы немного неправильно ставите вопрос. Реабилитировался – не реабилитировался, ошибся. У нас нет такого. Да, ошибаются. Но они все вместе. Все вместе играют на победу.

– Сейчас у вас много игроков на травме. Надолго ли хватит ресурсов? Ведь шесть игроков в лазарете это очень много.

– Это ничего не значит. Это дает огромные возможности для наших молодых игроков, игроков системы. Как видите, они себя проявляют отлично.

– Как будете готовиться к игре во Владивостоке?

– Мы отдохнем. Вылетаем через пару часов. Проведем тренировку завтра. Все как всегда. В штатном режиме.

– Дайте, пожалуйста, оценку игре Аймурзина.

– Я даю оценку игре команды, а не отдельным игрокам. Я их не критикую, не хвалю. Я даю оценку всей команде, а не индивидуально. Тем более, не публично, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

«Северсталь» выиграла 4-й матч подряд. Команда Козырева идет 3-й на Западе

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа «Северстали» во «Вконтакте»
