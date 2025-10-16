«Северсталь» обменяла Бокуна в «Ладу» на Рейнгардта

«Северсталь» и «Лада» совершили обмен игроками.

22-летний форвард Илья Рейнгардт перешел в череповецкий клуб, взамен тольяттинцы получили 29-летнего защитника Даниила Бокуна .

В текущем сезоне Рейнгардт провел 5 матчей в FONBET КХЛ и не набрал очков. Всего на его счету 71 игра и 21 (8+13) очко в лиге с учетом плей-офф.

У Бокуна в нынешнем сезоне 4 игры и ни одного результативного действия. В КХЛ у него 194 матча и 32 (8+24) результативных действия.