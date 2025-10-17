Apple получила права на трансляции «Формулы-1» в США. Соглашение рассчитано на 5 лет
Apple приобрела права на показ «Ф-1» на территории США.
Стриминговая платформа Apple TV получила права на эксклюзивные трансляции «Формулы-1» на территории США, начиная с 2026 года. Соглашение с чемпионатом рассчитано на пять лет.
Как ранее писал Motorsport.com, за трансляции Apple будет платить «Ф-1» 140 млн долларов в год.
Кроме того, сделка означает, что сервис самой гоночной серии F1 TV покинет американский рынок в качестве самостоятельного приложения. Вместо этого в подписку Apple TV включат F1 TV Premium.
«Ф-1» захватывает США: на нее грузят как на Супербоул, UFC и выборы! Откуда такой интерес?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости