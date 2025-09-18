Билл Дэйли: «Овечкин внес значительный вклад в развитие «Кэпиталс», НХЛ и хоккея в целом. Мы ценим все, что он сделал»
Билл Дэйли оценил вклад Александра Овечкина в развитие НХЛ.
17 сентября Овечкину исполнилось 40 лет.
«Надеюсь, Александр отлично провел первый день тренировочного лагеря и насладился вкусным праздничным ужином в кругу семьи и друзей.
Он внес значительный вклад в развитие «Кэпиталс», Национальной хоккейной лиги и хоккея в целом. Мы ценим все, что он сделал», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости