Билл Дэйли: «Овечкин внес значительный вклад в развитие «Кэпиталс», НХЛ и хоккея в целом. Мы ценим все, что он сделал»

Билл Дэйли оценил вклад Александра Овечкина в развитие НХЛ.

17 сентября Овечкину исполнилось 40 лет.

«Надеюсь, Александр отлично провел первый день тренировочного лагеря и насладился вкусным праздничным ужином в кругу семьи и друзей.

Он внес значительный вклад в развитие «Кэпиталс», Национальной хоккейной лиги и хоккея в целом. Мы ценим все, что он сделал», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).