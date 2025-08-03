Овечкин о рекорде: «Осознание придет, когда закончу карьеру. Сейчас вижу хайп. Понимаю, что это реально круто. Поплачу уже после»

Александр Овечкин высказался об осознании рекорда по голам в НХЛ.

В минувшем сезоне форвард «Вашингтона» стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ , побив рекорд Уэйна Гретцки (894). Сейчас на счету Овечкина 897 шайб.

«Осознание рекорда придет тогда, когда закончишь карьеру. Она же у меня продолжается.

Но я вижу ажиотаж вокруг себя. Понимаю, что это реально круто. Люди смотрели, болели, переживали. Каждый, кто ко мне подходит, реально знает, что это произошло. Понимаю, что благодаря семье, отцу, маме, жене, друзьям, команде я это сделал.

Осознаю, что у меня прекрасная карьера, когда пройдет этот драйв. А сейчас я просто вижу, что происходит хайп. Были ли слезы радости? Поплачу уже после», – сказал нападающий «Вашингтона ».