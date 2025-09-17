Морозов о 40-летии Овечкина: «Лучший снайпер НХЛ, его «Великая погоня» – эпохальное событие для мирового хоккея. Будем рады увидеть в КХЛ!»

Алексей Морозов поздравил Александра Овечкина с юбилеем.

17 сентября капитану «Вашингтона » исполнилось 40 лет.

«От лица Лиги и от себя лично хочу поздравить с днем рождения Александра Овечкина . Саша – настоящий хоккеист и эталонный спортсмен, который всегда идет к победе и действует в интересах команды.

В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером в истории НХЛ , его «Великая погоня» стала эпохальным событием для всего мирового хоккея. Для российских болельщиков ценен тот факт, что этот титул теперь носит наш игрок.

Желаем Александру крепкого здоровья, новых достижений на льду и за его пределами, благополучия и всего наилучшего. Будем рады увидеть в КХЛ!» – сказал президент FONBET Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.