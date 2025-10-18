  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Миннесота» нанесла 14 бросков в створ против 45 у «Вашингтона». Это худший результат для «Уайлд» с 2021 года, когда был повторен антирекорд клуба – 11
0

«Миннесота» нанесла 14 бросков в створ против 45 у «Вашингтона». Это худший результат для «Уайлд» с 2021 года, когда был повторен антирекорд клуба – 11

«Миннесота» нанесла 14 бросков в створ в матче с «Вашингтоном».

«Уайлд» проиграли «Кэпиталс» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ

За всю игру команда под руководством Джона Хайнса только 14 раз бросила в створ ворот соперника. «Вашингтон» завершил игру с 45 бросками. 

Для «Миннесоты» этот результат стал худшим с марта 2021 года, когда команда повторила клубный антирекорд – 11 бросков в створ в победном матче против «Сент-Луиса» (2:0, броски – 11:37). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Stat Muse
logoНХЛ
logoМиннесота
logoДжон Хайнс
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
КХЛ. «Трактор» примет «Салават», «Ак Барс» в гостях у «Барыса», СКА против «Локомотива»
549 минут назад
Аскаров ошибся при приеме шайбы за воротами во 2-м периоде матча с «Ютой». О’Брайен завладел ей и забил с разворота
1сегодня, 04:30Видео
Аскаров пропустил 6 шайб от «Юты», отразив 28 из 34 бросков. У вратаря «Сан-Хосе» 13 пропущенных голов в 2 матчах в сезоне при 82,9% сэйвов
5сегодня, 03:40
НХЛ. «Вашингтон» забил 5 голов «Миннесоте», «Тампа» уступила «Детройту», «Сан-Хосе» пропустил 6 шайб от «Юты»
194сегодня, 03:35
Кучеров пропустил матч против «Детройта» из-за болезни. У него 2+1 и «минус 8» в 4 играх сезона
4сегодня, 03:10
Овечкин забил 975-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 41 шайба
31сегодня, 02:31
Капризов не набрал очков впервые в сезоне: 1 бросок в матче с «Вашингтоном» за 18:59 – лучшее время среди форвардов «Уайлд»
4сегодня, 02:13
Василевский – 3-я звезда матча с «Детройтом» (1:2 ОТ): 29 сэйвов из 31. У вратаря «Тампы» поражения во всех 4 играх сезона
1сегодня, 02:00
Овечкин набрал 1+1 в матче с «Миннесотой», забив 1-й гол в сезоне. У него 1+3 в 5 играх
55сегодня, 01:30Видео
«Калгари» отправил Гридина в АХЛ, Юбердо выведен из списка травмированных
4вчера, 21:38
Ко всем новостям
Последние новости
Шмалц с 3+1, Дилан Строум с 2+2 и Гибсон с 1-й победой за «Детройт» (31 сэйв после 32 бросков «Тампы») – звезды дня в НХЛ
9 минут назад
Орлов против «Юты»: ассист, 2 броска, 2 хита, 2 малых штрафа и «минус 1» за 22:49. У него 0+4 в 4 играх в сезоне
24 минуты назад
Ларкин вышел на 2-е место в истории «Детройта» по голам в овертаймах в регулярке (10), обогнав Айзермана и Шэнахэна. Рекорд у Федорова – 12
34 минуты назад
Симашев получил 10 минут штрафа за участие в стычке в матче «Юты» и «Сан-Хосе». Защитник сцепился с Селебрини, которому на помощь пришел Курашев
1сегодня, 04:58Видео
Мухамадуллин не сыграл с «Ютой» из-за травмы, полученной на тренировке «Сан-Хосе». До этого защитник попал в запас на 2 игры
сегодня, 04:15
Шмалц набрал 3+1 в матче с «Сан-Хосе», Келлер – 1+3. Хет-трик стал для Ника 2-м за карьеру в НХЛ
сегодня, 03:55
Тренин и Юров завершили матч с «Вашингтоном» с «минус 2». У Якова 7 хитов за 15:28, у Данилы 1 бросок и 40% на точке за 9:51
сегодня, 03:22
Копитар может пропустить несколько недель из-за травмы ноги
вчера, 21:56
Квартальнов о 3:4 от «Нефтехимика»: «Имея большое преимущество, нужно найти в себе силы переиграть вратаря, оборону соперника. Ну что здесь говорить?»
1вчера, 21:46
Заварухин о 3:2 с «Сочи»: «Тяжелый матч, команды Крикунова после перерыва всегда здорово готовы физически. Рады победе в овертайме. Было два хороших момента, один реализовали»
1вчера, 21:26