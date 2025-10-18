«Миннесота» нанесла 14 бросков в створ против 45 у «Вашингтона». Это худший результат для «Уайлд» с 2021 года, когда был повторен антирекорд клуба – 11

«Миннесота» нанесла 14 бросков в створ в матче с «Вашингтоном».

«Уайлд» проиграли «Кэпиталс» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

За всю игру команда под руководством Джона Хайнса только 14 раз бросила в створ ворот соперника. «Вашингтон » завершил игру с 45 бросками.

Для «Миннесоты» этот результат стал худшим с марта 2021 года, когда команда повторила клубный антирекорд – 11 бросков в створ в победном матче против «Сент-Луиса» (2:0, броски – 11:37).