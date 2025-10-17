Овечкин установит антирекорд по числу матчей без голов на старте регулярки НХЛ, считают букмекеры. 1.45 – не забьет «Миннесоте»
Александр Овечкин близок к худшему старту регулярки НХЛ в карьере.
Нападающий «Вашингтона» повторил личный антирекорд, не забив в 4 матчах на старте сезона. Ранее такое было только в сезоне-2012/13 (первый гол был в 5-м матче) и сезоне-2023/24 (первый гол в 5-м матче).
Овечкин установит антирекорд по числу матчей без голов на старте регулярки НХЛ, если не забьет «Миннесоте» – на это дают коэффициент 1.45. На гол россиянина можно поставить за 2.55.
Матч состоится 18 октября, начало – в 2:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости