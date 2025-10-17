  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов про Капризова и 9 очков за 4 игры в НХЛ: «Человек питается энергией своих корней – он готовился в Москве, был дома. Конечно, это помогло»
19

Фетисов про Капризова и 9 очков за 4 игры в НХЛ: «Человек питается энергией своих корней – он готовился в Москве, был дома. Конечно, это помогло»

Вячеслав Фетисов прокомментировал удачный старт сезона в НХЛ у Кирилла Капризова.

Нападающий «Миннесоты» набрал 9 (4+5) очков за 4 матча в регулярном чемпионате при полезности «минус 3».

«Хорошее начало сезона у Кирилла. Не просто так он является одним из самых сильных игроков в НХЛ.

Он готовился к сезону в Москве, участвовал в различных благотворительных акциях, был дома. Конечно, ему это помогло. Человек питается энергией своих корней», – отметил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Миннесота» не забивала в равных составах в последних 3 матчах. Все 9 шайб на отрезке были заброшены в большинстве, у команды лучший % реализации в НХЛ (47,6)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoКирилл Капризов
logoНХЛ
logoМиннесота
logoВячеслав Фетисов
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макдэвид станет лучшим игроком сезона по версии ESPN, Кучеров – 5-й, Василевский – 12-й, Капризов – 15-й, Овечкин – 29-й, Панарин – 38-й, Бобровский – 47-й, Мичков – 87-й
2115 октября, 16:22
Гавриков о возможном участии в Олимпиаде: «Панарин и Кучеров не были на Играх – было бы здорово. Любой международный турнир, лучшие против лучших – это супер»
115 октября, 09:31
«Миннесота» не забивала в равных составах в последних 3 матчах. Все 9 шайб на отрезке были заброшены в большинстве, у команды лучший % реализации в НХЛ (47,6)
515 октября, 05:55
Главные новости
«Амур» всухую обыграл «Ладу» – 3:0. У хабаровчан 4 победы подряд
13 минут назад
КХЛ. «Амур» принимает «Ладу», «Спартак» в гостях у «Адмирала», «Торпедо» примет ЦСКА, «Динамо» Минск сыграет с «Нефтехимиком»
23сегодня, 10:09Live
Фигурист Костомаров о безголевой серии Овечкина: «Смешно звучит, чтобы я что‑то советовал. Александр – профессионал своего дела, он еще свое забьет»
350 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Тампа» проведет матч с «Детройтом», «Юта» против «Сан-Хосе»
4сегодня, 10:43
Генменеджер «Авангарда» о Ги Буше в России: «Североамериканцы воспитаны на стереотипах – у него был культурный шок. Он приятно удивляется каждый день»
3сегодня, 10:31
Проворов сыграл 700-й матч в регулярках НХЛ за карьеру. Он 40-й россиянин и 15-й защитник с таким достижением
2сегодня, 10:18
Кэмерон Ли подписал контракт с «Сочи» до конца сезона
сегодня, 10:05
Хатсон отбил бросок в пустые ворота «Монреаля» и сделал голевой пас на 60-й минуте игры с «Нэшвиллом». Канадцы победили в овертайме
10сегодня, 09:42Видео
«Вегас» объявит о контракте с Хартом на 2 года и 1,8 млн долларов за сезон. Сейчас голкипер на пробном договоре (The Hockey Writers)
3сегодня, 09:25
Ротенберг о 53 игроках в списке на КПК-2025: «Это лучшие хоккеисты КХЛ, показывают высочайший уровень. Они подходят под модель, которая будет использоваться на турнире»
17сегодня, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
Кэмерон Ли получит 25 млн рублей от «Сочи» за этот сезон (Metaratings)
3 минуты назад
«Сибирь» обменяла Михалева в «Металлург» Новокузнецк на денежную компенсацию. У 20-летнего форварда 25 игр в КХЛ за карьеру
228 минут назад
Бушар о «минус 3» в игре с «Айлендерс»: «На ошибках многому учишься. Забывать о хорошем и плохом – часть игры, двигаемся дальше»
4сегодня, 09:55
Соркин о Никитине в ЦСКА: «Сильный, чемпионский тренер. Я рад, что он вернулся»
1сегодня, 09:12
Шефер – 12-й защитник в истории НХЛ с результативной серией из 4+ игр со старта карьеры, Никишин – 13-й. Мэттью – самый молодой игрок в этом списке
3сегодня, 07:58
Кофилд с дублем в ворота «Нэшвилла» на 59:40 и 64:57, Хорват с хет-триком и Шайфли с дублем – звезды дня в НХЛ
1сегодня, 07:15
Кофилд повторил рекорд «Монреаля» по голам в овертаймах матчей регулярки (10). Он сравнялся с Моренцом и Пачиоретти
2сегодня, 06:58
Задоров забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом». У него 2 очка и «+5» в 5 играх за «Бостон» в сезоне
1сегодня, 05:35Видео
Романов против «Эдмонтона»: 6 хитов, 4 блока, 1 бросок и 1 перехват за 19:47. Он лидирует в «Айлендерс» по силовым приемам – 15 за 4 игры
сегодня, 04:20
Шабанов без очков в 3-м матче подряд: 1 бросок и «минус 1» за 11:55 против «Эдмонтона». У него 1 гол и «минус 3» в 4 играх в сезоне
4сегодня, 03:58