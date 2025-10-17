Ларионов-младший о 8-м месте СКА: «Очень рано говорить про таблицу. Сейчас самое важное – получить уверенность. Пока все очень плотно, все может очень быстро поменяться»

Игорь Ларионов-младший высказался о результатах СКА.

Клуб проиграл 7 из 9 последних матчей. СКА набрал 16 очков в 15 играх и занимает 8-е место в таблице Запада.

– У СКА – 6 поражений в 7 матчах. Есть ли какая-то общая причина всех этих неудач?

– Это серия позади. Все прошло. У нас сейчас серия «2 матча – 3 очка». Поэтому смотрим на это и попытаемся сделать 5 очков за 3 матча.

Двигаемся дальше, смотрим на следующий матч, выигрываем следующий матч, поднимаемся в таблице и получаем больше уверенности.

– 8-е место на Западе – явно не то, чего ждут болельщики от СКА. Нынешнее турнирное положение не давит на команду?

– Если бы с «Нефтехимиком » мы взяли второе очко, то были бы уже на пятом месте, поэтому сейчас очень рано об этом говорить. Два года назад первую половину сезона мы [в «Торпедо»] шли на первом месте, а в итоге закончили на седьмом месте. А у СКА тогда было пять поражений подряд на старте, а в итоге он стал вторым.

Поэтому пока очень рано говорить про таблицу. Два матча выигрываешь – поднимаешься в топ-3. Два матча проигрываешь – выпадаешь из восьмерки.

Сейчас самое важное – просто получить уверенность. Пока все очень плотно, все может очень быстро поменяться, – сказал нападающий СКА Игорь Ларионов-младший.