1

Алексей Тертышный вошел в штаб «СКА-ВМФ»

Алексей Тертышный вошел в тренерский штаб «СКА-ВМФ».

«Тренерский штаб «моряков» пополнил тренер по работе с нападающими Алексей Тертышный.

Алексей Викторович Тертышный родился 27 марта 1977 года в Челябинске. В качестве игрока выступал за команды: «УралАЗ» (Миасс), «Надежда» (Челябинск), «Трактор» (Челябинск), «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Магнитогорск), «Авангард» (Омск), ЦСКА (Москва), «Сибирь» (Новосибирск), ХК МВД (Балашиха).

Тренерскую карьеру начал в 2013 году. Работал ассистентом в «Челмете», «Куньлуне», «Тракторе», «Витязе» и «Ак Барсе». Также был главным тренером «Челмета», «Мамонтов Югры» и «Трактора».

Во время работы Алексея Викторовича «Ак Барс» установил клубный рекорд по количеству заброшенных шайб за сезон в КХЛ.

Хоккейный клуб СКА приветствует Алексея Тертышного и желает удачи на тренерском мостике», – говорится в сообщении клуба Olimpbet ВХЛ.

Напомним, 10 октября «Ак Барс» уволил Тертышного. Тренер покинул клуб по соглашению сторон.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «СКА-ВМФ»
logoАлексей Тертышный
logoСКА-ВМФ
logoВХЛ
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гатиятулин об увольнении Тертышного: «Игра «Ак Барса» в большинстве закрепощала ребят, что-то не шло. Совместно с Алексеем приняли это решение»
711 октября, 18:41
«Ак Барс» уволил Тертышного и назначил Шафранова. Тренер будет отвечать за игру в большинстве
1810 октября, 08:59
Батрак о 10,3% «Ак Барса» в большинстве: «Не получается ничего. Сейчас процент точных передач близок к 50, нужно поднять хотя бы до 80. У Хмелевски роли разыгрывающего не было»
127 сентября, 07:40
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Тампа» проведет матч с «Детройтом», «Юта» против «Сан-Хосе»
44сегодня, 15:50
Харт о переходе в «Вегас»: «Пришлось пройти долгий путь, чтобы снова играть в хоккей, игру, которую я люблю. Я многому научился, вырос. Просто рад двигаться вперед»
35 минут назад
КХЛ. «Торпедо» принимает ЦСКА, «Динамо» Минск играет с «Нефтехимиком», «Амур» всухую победил «Ладу», «Спартак» обыграл «Адмирал» по буллитам
7450 минут назадLive
Никитин проводит 700-й матч в КХЛ в качестве главного тренера
156 минут назад
Грицюк про подарки для дочери от Палата: «Пали предложил отдать ненужные игрушки его деток нам. Половина оказались даже не открытыми. Очень приятный жест»
6сегодня, 15:46Фото
Ларионов-младший о 8-м месте СКА: «Очень рано говорить про таблицу. Сейчас самое важное – получить уверенность. Пока все очень плотно, все может очень быстро поменяться»
5сегодня, 15:21
Ярош о Москве: «Замечательный город для жизни и хоккея, нравятся его люди. В Словакии возникало ощущение, что мне нечего делать»
7сегодня, 14:57
«Шанхай» подпишет контракт с Харпуром. У экс-защитника «Рейнджерс», «Оттавы» и «Нэшвилла» 212 игр в НХЛ за карьеру (Артур Хайруллин)
8сегодня, 14:27
«Сочи» поместил Джозефса в список отказов. У экс-форварда «Металлурга» 0+2 за 10 матчей в сезоне КХЛ
2сегодня, 14:15
«Сабвей Серф» с Овечкиным в главной роли. Пробуйте скорее!
сегодня, 14:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Артем Сериков: «В АХЛ судейство лояльное. Если человека убьют, то максимум удаление будет. Жесткий хоккей, бегут и бьют, бросают из всех позиций»
4 минуты назад
Отец Малкина о результативности сына: «Для меня его передачи тоже важны. Тем более он больше отдает, когда может сам бросить»
22 минуты назад
Черных о контракте Панарина: «Последние новости по Артемию – это, возможно, игра агента, которая согласована. Все под контролем»
сегодня, 16:16
Гизатуллин вернулся в тренерский штаб «Адмирала»
сегодня, 15:30
«Барыс» подписал полноценный контракт с Панюковым до конца сезона
сегодня, 15:09
Агент Шабанова об адаптации игрока в НХЛ: «Быстро все не происходит, придется столкнуться с нюансами. Главное – получить место в составе и постоянно играть»
сегодня, 14:42
Тамбиев о 250-м матче в «Адмирале»: «Дожать «Спартак» для меня было главнее. А цифры – через 50 игр будет 300, и что дальше?»
14сегодня, 14:01
Жамнов о 4:3 с «Адмиралом»: «У «Спартака» какая‑то нервозность в завершении – моментов много, но чего-то не хватает. С «Амуром» было то же самое»
4сегодня, 13:33
Тренер «Амура» о ротации после 3:0 с «Ладой»: «У нас не санаторий, никому выходных давать не будем. Наша работа – доставлять удовольствие зрителям»
сегодня, 13:05
Десятков о 0:3 с «Амуром»: «Пытаться выиграть ногами на Дальнем Востоке – утопия. «Ладе» не хватает мусорных голов, отсутствие шайб – одна из ключевых проблем»
сегодня, 12:40