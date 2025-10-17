Алексей Тертышный вошел в штаб «СКА-ВМФ»

Алексей Тертышный вошел в тренерский штаб «СКА-ВМФ».

«Тренерский штаб «моряков» пополнил тренер по работе с нападающими Алексей Тертышный .

Алексей Викторович Тертышный родился 27 марта 1977 года в Челябинске. В качестве игрока выступал за команды: «УралАЗ» (Миасс), «Надежда» (Челябинск), «Трактор» (Челябинск), «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Магнитогорск), «Авангард» (Омск), ЦСКА (Москва), «Сибирь» (Новосибирск), ХК МВД (Балашиха).

Тренерскую карьеру начал в 2013 году. Работал ассистентом в «Челмете», «Куньлуне», «Тракторе», «Витязе» и «Ак Барсе». Также был главным тренером «Челмета», «Мамонтов Югры» и «Трактора».

Во время работы Алексея Викторовича «Ак Барс» установил клубный рекорд по количеству заброшенных шайб за сезон в КХЛ.

Хоккейный клуб СКА приветствует Алексея Тертышного и желает удачи на тренерском мостике», – говорится в сообщении клуба Olimpbet ВХЛ.

Напомним, 10 октября «Ак Барс» уволил Тертышного. Тренер покинул клуб по соглашению сторон.