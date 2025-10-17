Ярош о Москве: «Замечательный город для жизни и хоккея, нравятся его люди. В Словакии возникало ощущение, что мне нечего делать»

Кристиан Ярош назвал Москву замечательным городом для жизни.

В это межсезонье бывший защитник ЦСКА подписал контракт с «Коламбусом ». Позднее он расторг соглашение и перешел в «Спартак ».

– Было ли для вас принципиально важно остаться в Москве? Или вы готовы были поехать играть в другой город?

– Я был открыт ко всем предложениям, но когда появился «Спартак», я не мог думать о другом клубе. Я понимал, какое громкое это имя, и поэтому захотел присоединиться к команде как можно быстрее.

– Вы уже жили до этого два года в Москве, здесь вам не нужно ни к чему привыкать.

– Все так. Мне нравится город и его люди. Москва – замечательный город для жизни и игры в хоккей.

– После Москвы как вам жилось в Коламбусе? Это же американская провинция, достаточно тихий и спокойный город.

– Было здорово, Коламбус довольно маленький и чистый. Конечно, он намного меньше Москвы, их просто невозможно сравнить. На самом деле, мало городов, которых можно было бы сравнить с российской столицей.

После того, как я проводил сезон в Москве и возвращался на пару месяцев домой, в Словакию, у меня возникало ощущение, что мне нечего делать, – сказал защитник «Спартака» Кристиан Ярош .

