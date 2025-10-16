Ярош о русской кухне: «Самое любимое блюдо – борщ. Также люблю пельмени и красную икру. Окрошку не люблю»

Кристиан Ярош рассказал об изучении русского языка.

– У вас русская жена. Как в связи с этим продвигаются дела в изучении русского языка?

– Все хорошо. Как уже говорил до этого, я говорю по-русски. Пытаюсь говорить бегло, так как уже три года учу язык. В свой первый сезон в России я говорил по-английски, а теперь у меня микс из русского, английского и словацкого. Но, по большей части, стараюсь говорить по-русски.

– Дома вы тоже говорите на русском?

– Да.

– Вы учите язык с преподавателем?

– Нет, мне в этом помогают супруга и партнеры по команде. Никакой теории, только практика!

– Какое у вас любимое блюдо из русской кухни?

– Ой, мне нравится все! Самое любимое блюдо – борщ. Также люблю пельмени и красную икру. Я не ем что-то одно, а наоборот, стараюсь попробовать все. Вот окрошку я не люблю.

– Почему так?

– Ну, всегда должно быть какое-то одно блюдо, которое тебе не нравится (улыбается), – заявил хоккеист «Спартака » Кристиан Ярош .