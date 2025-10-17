Агент Шабанова об адаптации игрока в НХЛ: «Быстро все не происходит, придется столкнуться с нюансами. Главное – получить место в составе и постоянно играть»
Агент Максима Шабанова поделился мнением об адаптации игрока в НХЛ.
Нападающий «Айлендерс» провел 4 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 3». Среднее игровое время – 11:50 за матч.
– Максим Шабанов не набирает очки три матча подряд. Это можно объяснить адаптацией к лиге?
– Когда приезжаешь в НХЛ, быстро все не происходит. Очень много нюансов, с которыми Максиму еще придется столкнуться. Но он парень целеустремленный – ставит задачи и выполняет их.
Для него сейчас главное – получить место в основном составе и играть там постоянно. Надеюсь, в ближайшие дни созвонюсь с ним и узнаю, как у него все проходит, – сказал агент игрока Александр Черных.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
