  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Шабанова об адаптации игрока в НХЛ: «Быстро все не происходит, придется столкнуться с нюансами. Главное – получить место в составе и постоянно играть»
0

Агент Шабанова об адаптации игрока в НХЛ: «Быстро все не происходит, придется столкнуться с нюансами. Главное – получить место в составе и постоянно играть»

Агент Максима Шабанова поделился мнением об адаптации игрока в НХЛ.

Нападающий «Айлендерс» провел 4 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 3». Среднее игровое время – 11:50 за матч.

Максим Шабанов не набирает очки три матча подряд. Это можно объяснить адаптацией к лиге?

– Когда приезжаешь в НХЛ, быстро все не происходит. Очень много нюансов, с которыми Максиму еще придется столкнуться. Но он парень целеустремленный – ставит задачи и выполняет их.

Для него сейчас главное – получить место в основном составе и играть там постоянно. Надеюсь, в ближайшие дни созвонюсь с ним и узнаю, как у него все проходит, – сказал агент игрока Александр Черных.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoМаксим Шабанов
logoАйлендерс
Александр Черных
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шабанов без очков в 3-м матче подряд: 1 бросок и «минус 1» за 11:55 против «Эдмонтона». У него 1 гол и «минус 3» в 4 играх в сезоне
4сегодня, 03:58
Агент Шабанова о голе в дебютном матче в НХЛ: «При небольшом игровом времени сложнее создавать моменты. Он молодец, порадовал российских болельщиков»
10 октября, 11:05
Шабанов забил 1-й гол в НХЛ в дебютном матче в лиге – против «Питтсбурга». Форвард «Айлендерс» провел на льду 9:45 (полезность «+1») и реализовал единственный бросок
2210 октября, 03:10Видео
Главные новости
Грицюк про подарки для дочери от Палата: «Пали предложил отдать ненужные игрушки его деток нам. Половина оказались даже не открытыми. Очень приятный жест»
2 минуты назадФото
Ларионов-младший о 8-м месте СКА: «Очень рано говорить про таблицу. Сейчас самое важное – получить уверенность. Пока все очень плотно, все может очень быстро поменяться»
427 минут назад
Ярош о Москве: «Замечательный город для жизни и хоккея, нравятся его люди. В Словакии возникало ощущение, что мне нечего делать»
551 минуту назад
КХЛ. «Торпедо» примет ЦСКА, «Динамо» Минск сыграет с «Нефтехимиком», «Амур» всухую победил «Ладу», «Спартак» обыграл «Адмирал» по буллитам
43сегодня, 14:35
«Шанхай» подпишет контракт с Харпуром. У экс-защитника «Рейнджерс», «Оттавы» и «Нэшвилла» 212 игр в НХЛ за карьеру (Артур Хайруллин)
6сегодня, 14:27
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Тампа» проведет матч с «Детройтом», «Юта» против «Сан-Хосе»
23сегодня, 14:25
«Сочи» поместил Джозефса в список отказов. У экс-форварда «Металлурга» 0+2 за 10 матчей в сезоне КХЛ
2сегодня, 14:15
«Сабвей Серф» с Овечкиным в главной роли. Пробуйте скорее!
сегодня, 14:00Тесты и игры
Фетисов о 4 матчах Овечкина без голов: «Начнет забивать с 8-й игры и выйдет на свой обычный график. Будет готовиться, чтобы хорошо сыграть в плей-офф»
3сегодня, 13:46
Сушинский о том, что Панарин не хочет идти на понижение зарплаты: «Он в Россию хочет вернуться, может. Артемию подошел бы «Авангард» или СКА прошлых лет»
3сегодня, 13:22
Ко всем новостям
Последние новости
Гизатуллин вернулся в тренерский штаб «Адмирала»
18 минут назад
«Барыс» подписал полноценный контракт с Панюковым до конца сезона
39 минут назад
Тамбиев о 250-м матче в «Адмирале»: «Дожать «Спартак» для меня было главнее. А цифры – через 50 игр будет 300, и что дальше?»
8сегодня, 14:01
Жамнов о 4:3 с «Адмиралом»: «У «Спартака» какая‑то нервозность в завершении – моментов много, но чего-то не хватает. С «Амуром» было то же самое»
4сегодня, 13:33
Тренер «Амура» о ротации после 3:0 с «Ладой»: «У нас не санаторий, никому выходных давать не будем. Наша работа – доставлять удовольствие зрителям»
сегодня, 13:05
Десятков о 0:3 с «Амуром»: «Пытаться выиграть ногами на Дальнем Востоке – утопия. «Ладе» не хватает мусорных голов, отсутствие шайб – одна из ключевых проблем»
сегодня, 12:40
«Сочи» расторг контракт с Тулиновым. У голкипера 0 побед в 11 матчах за клуб в карьере
сегодня, 12:28
Кэмерон Ли получит 25 млн рублей от «Сочи» за этот сезон (Metaratings)
сегодня, 11:41
«Амур» всухую обыграл «Ладу» – 3:0. У хабаровчан 4 победы подряд
1сегодня, 11:31
«Сибирь» обменяла Михалева в «Металлург» Новокузнецк на денежную компенсацию. У 20-летнего форварда 25 игр в КХЛ за карьеру
4сегодня, 11:16