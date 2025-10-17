  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Шанхай» подпишет контракт с Харпуром. У экс-защитника «Рейнджерс», «Оттавы» и «Нэшвилла» 212 игр в НХЛ за карьеру (Артур Хайруллин)
6

«Шанхай» подпишет контракт с Харпуром. У экс-защитника «Рейнджерс», «Оттавы» и «Нэшвилла» 212 игр в НХЛ за карьеру (Артур Хайруллин)

«Шанхай» подпишет контракт с Беном Харпуром.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

По ходу карьеры защитник выступал за «Оттаву», «Нэшвилл» и «Рейнджерс» в НХЛ. Он провел 212 матчей с учетом плей-офф и набрал 24 (2+22) очка.

В прошлом сезоне Харпур сыграл 29 матчей за «Хартфорд Вулф Пэк», фарм-клуб «Рейнджерс», в АХЛ. В его активе было 5 (1+4) результативных действий.

Сейчас 30-летний хоккеист является свободным агентом.

Защитник «Рейнджерс» Харпур грубо атаковал вратаря соперника в АХЛ, проехав без шайбы через всю зону. Лига дисквалифицировала игрока на 4 матча

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoКХЛ
logoАХЛ
logoНХЛ
logoШанхай Дрэгонс
logoРейнджерс
logoОттава
logoБен Харпур
logoНэшвилл
возможные переходы
logoХартфорд Вулф Пэк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Георгиев может вернуться в КХЛ. Вратарем интересуются несколько клубов, права на него у «Спартака» (Hockey News Hub)
1215 октября, 14:51
Агент Кравцова о возвращении в «Трактор»: «Виталий сказал, нужно сделать выбор. Он решит – останется в АХЛ или будет готов вернуться в КХЛ»
510 октября, 13:21
«Шанхай» подписал контракт с Маккеггом на год. У 33-летнего форварда 251 матч в НХЛ за карьеру
56 октября, 11:40
Главные новости
Грицюк про подарки для дочери от Палата: «Пали предложил отдать ненужные игрушки его деток нам. Половина оказались даже не открытыми. Очень приятный жест»
3 минуты назадФото
Ларионов-младший о 8-м месте СКА: «Очень рано говорить про таблицу. Сейчас самое важное – получить уверенность. Пока все очень плотно, все может очень быстро поменяться»
428 минут назад
Ярош о Москве: «Замечательный город для жизни и хоккея, нравятся его люди. В Словакии возникало ощущение, что мне нечего делать»
552 минуты назад
КХЛ. «Торпедо» примет ЦСКА, «Динамо» Минск сыграет с «Нефтехимиком», «Амур» всухую победил «Ладу», «Спартак» обыграл «Адмирал» по буллитам
43сегодня, 14:35
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Тампа» проведет матч с «Детройтом», «Юта» против «Сан-Хосе»
23сегодня, 14:25
«Сочи» поместил Джозефса в список отказов. У экс-форварда «Металлурга» 0+2 за 10 матчей в сезоне КХЛ
2сегодня, 14:15
«Сабвей Серф» с Овечкиным в главной роли. Пробуйте скорее!
сегодня, 14:00Тесты и игры
Фетисов о 4 матчах Овечкина без голов: «Начнет забивать с 8-й игры и выйдет на свой обычный график. Будет готовиться, чтобы хорошо сыграть в плей-офф»
3сегодня, 13:46
Сушинский о том, что Панарин не хочет идти на понижение зарплаты: «Он в Россию хочет вернуться, может. Артемию подошел бы «Авангард» или СКА прошлых лет»
3сегодня, 13:22
Агент Спронга об отстранении игрока от тренировок в ЦСКА: «Все нормально, это внутренние дела команды. Мы остаемся в клубе»
6сегодня, 12:52
Ко всем новостям
Последние новости
Гизатуллин вернулся в тренерский штаб «Адмирала»
19 минут назад
«Барыс» подписал полноценный контракт с Панюковым до конца сезона
40 минут назад
Агент Шабанова об адаптации игрока в НХЛ: «Быстро все не происходит, придется столкнуться с нюансами. Главное – получить место в составе и постоянно играть»
сегодня, 14:42
Тамбиев о 250-м матче в «Адмирале»: «Дожать «Спартак» для меня было главнее. А цифры – через 50 игр будет 300, и что дальше?»
8сегодня, 14:01
Жамнов о 4:3 с «Адмиралом»: «У «Спартака» какая‑то нервозность в завершении – моментов много, но чего-то не хватает. С «Амуром» было то же самое»
4сегодня, 13:33
Тренер «Амура» о ротации после 3:0 с «Ладой»: «У нас не санаторий, никому выходных давать не будем. Наша работа – доставлять удовольствие зрителям»
сегодня, 13:05
Десятков о 0:3 с «Амуром»: «Пытаться выиграть ногами на Дальнем Востоке – утопия. «Ладе» не хватает мусорных голов, отсутствие шайб – одна из ключевых проблем»
сегодня, 12:40
«Сочи» расторг контракт с Тулиновым. У голкипера 0 побед в 11 матчах за клуб в карьере
сегодня, 12:28
Кэмерон Ли получит 25 млн рублей от «Сочи» за этот сезон (Metaratings)
сегодня, 11:41
«Амур» всухую обыграл «Ладу» – 3:0. У хабаровчан 4 победы подряд
1сегодня, 11:31