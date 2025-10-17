«Шанхай» подпишет контракт с Харпуром. У экс-защитника «Рейнджерс», «Оттавы» и «Нэшвилла» 212 игр в НХЛ за карьеру (Артур Хайруллин)

«Шанхай» подпишет контракт с Беном Харпуром.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

По ходу карьеры защитник выступал за «Оттаву», «Нэшвилл» и «Рейнджерс» в НХЛ. Он провел 212 матчей с учетом плей-офф и набрал 24 (2+22) очка.

В прошлом сезоне Харпур сыграл 29 матчей за «Хартфорд Вулф Пэк», фарм-клуб «Рейнджерс », в АХЛ. В его активе было 5 (1+4) результативных действий.

Сейчас 30-летний хоккеист является свободным агентом.

Защитник «Рейнджерс» Харпур грубо атаковал вратаря соперника в АХЛ, проехав без шайбы через всю зону. Лига дисквалифицировала игрока на 4 матча