«Шанхай» подпишет контракт с Харпуром. У экс-защитника «Рейнджерс», «Оттавы» и «Нэшвилла» 212 игр в НХЛ за карьеру (Артур Хайруллин)
«Шанхай» подпишет контракт с Беном Харпуром.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
По ходу карьеры защитник выступал за «Оттаву», «Нэшвилл» и «Рейнджерс» в НХЛ. Он провел 212 матчей с учетом плей-офф и набрал 24 (2+22) очка.
В прошлом сезоне Харпур сыграл 29 матчей за «Хартфорд Вулф Пэк», фарм-клуб «Рейнджерс», в АХЛ. В его активе было 5 (1+4) результативных действий.
Сейчас 30-летний хоккеист является свободным агентом.
Защитник «Рейнджерс» Харпур грубо атаковал вратаря соперника в АХЛ, проехав без шайбы через всю зону. Лига дисквалифицировала игрока на 4 матча
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
