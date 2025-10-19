Капризов без очков во 2-м матче подряд: 2 броска в створ, 4 промаха и «минус 2» за 23:05 против «Флайерс». У него 9 баллов и «минус 6» в 6 играх
Кирилл Капризов остался без очков во втором матче подряд.
Форвард «Миннесоты» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (1:2 ОТ).
В активе 28-летнего россиянина 9 (4+5) очков в 6 играх в этом сезоне при полезности «минус 6».
Сегодня Кирилл (23:05, 5:02 – в большинстве) завершил встречу с «минус 2». У него 2 броска в створ (4 – мимо, 1 – заблокирован) и 1 блок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости