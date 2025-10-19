Видео
Тарасенко забил 1-й гол за «Миннесоту» – «Филадельфии». У форварда 1+4 в 6 матчах

Владимир Тарасенко забросил первую шайбу за «Миннесоту».

На 22-й минуте форвард открыл счет в матче чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (1:2 ОТ).

Всего в 6 играх сезона на его счету 5 (1+4) очков.

Сегодня за 16:38 (4:23 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 2 потери шайбы, полезность – «плюс 1».

