Защитник «Рейнджерс» Харпур грубо атаковал вратаря соперника в АХЛ, проехав без шайбы через всю зону. Лига дисквалифицировала игрока на 4 матча

Игрок «Рейнджерс» Бен Харпур грубо атаковал вратаря соперника в АХЛ.

Инцидент произошел во встрече «Хартфорда» (система «Рейнджерс») и «Рочестера» (система «Баффало»).

В третьем периоде при счете 5:1 в пользу «Рочестера» 29-летний защитник без шайбы проехал через всю зону во время атаки своей команды и провел силовой против голкипера Феликса Сандстрема . Тот врезался в ворота и получил травму.

АХЛ рассмотрела эпизод и дисквалифицировала Харпура на 4 игры.

Встреча завершилась победой «Рочестера» со счетом 6:3. На следующий матч Сандстрем не вышел, характер его повреждения не раскрывается.

Харпур выступал за основной состав «Рейнджерс» в сезоне-2022/23. Всего на его счету 212 матчей в НХЛ.