Защитник «Рейнджерс» Харпур грубо атаковал вратаря соперника в АХЛ, проехав без шайбы через всю зону. Лига дисквалифицировала игрока на 4 матча
Игрок «Рейнджерс» Бен Харпур грубо атаковал вратаря соперника в АХЛ.
Инцидент произошел во встрече «Хартфорда» (система «Рейнджерс») и «Рочестера» (система «Баффало»).
В третьем периоде при счете 5:1 в пользу «Рочестера» 29-летний защитник без шайбы проехал через всю зону во время атаки своей команды и провел силовой против голкипера Феликса Сандстрема. Тот врезался в ворота и получил травму.
АХЛ рассмотрела эпизод и дисквалифицировала Харпура на 4 игры.
Встреча завершилась победой «Рочестера» со счетом 6:3. На следующий матч Сандстрем не вышел, характер его повреждения не раскрывается.
Харпур выступал за основной состав «Рейнджерс» в сезоне-2022/23. Всего на его счету 212 матчей в НХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
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