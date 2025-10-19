Калиев набрал первое очко за «Оттаву» – ассист в игре с «Айлендерс»
Артур Калиев набрал первое очко в составе «Оттавы» в НХЛ.
24-летний нападающий отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:5).
Калиев провел 2 матча в составе «Оттавы» в текущей регулярке. Он пропустил большую часть прошлого сезона из-за травм, на его счету 4 (3+1) очка в 14 играх за «Рейнджерс».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
