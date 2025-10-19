Калиев набрал первое очко за «Оттаву» – ассист в игре с «Айлендерс»

Артур Калиев набрал первое очко в составе «Оттавы» в НХЛ.

24-летний нападающий отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс » (4:5).

Калиев провел 2 матча в составе «Оттавы» в текущей регулярке. Он пропустил большую часть прошлого сезона из-за травм, на его счету 4 (3+1) очка в 14 играх за «Рейнджерс».