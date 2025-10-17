«Сочи» поместил Джозефса в список отказов. У экс-форварда «Металлурга» 0+2 за 10 матчей в сезоне КХЛ

«Сочи» поместил Троя Джозефса в список отказов.

Об этом сообщает Metaratings.

В текущем сезоне FONBET КХЛ 31-летний канадский форвард провел 10 матчей и набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 1».

В прошлом регулярном чемпионате Джозефс играл за «Металлург» и «Ладу». На его счету было 24 (9+15) очка за 52 матча.

