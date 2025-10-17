Кэмерон Ли получит 25 млн рублей от «Сочи» за этот сезон (Metaratings)

Кэмерон Ли заработает 25 млн рублей в «Сочи» за этот сезон FONBET КХЛ.

Ранее 28-летний защитник подписал контракт с сочинским клубом на год.

По информации Metaratings, Ли получит 25 миллионов рублей за сезон-2025/26.

В текущем регулярном чемпионате на его счету 8 матчей за «Амур » и 3 (0+3) очка при полезности «минус 1».