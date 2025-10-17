«Сочи» расторг контракт с Тулиновым. У голкипера 0 побед в 11 матчах за клуб в карьере
«Сочи» расторг контракт с Никитой Тулиновым.
Соглашение с 21-летним голкипером расторгнуто по обоюдному согласию.
Тулинов провел в «Сочи» два сезона и сыграл 11 матчей в FONBET КХЛ. На его счету ни одной победы при 89,0% сэйвов и коэффициенте надежности 3,77.
«Благодарим Никиту за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы «Сочи».
