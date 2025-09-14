Сет Джарвис назвал Маршанда лучшим трэш-токером в НХЛ: «Не знаю, кто может превзойти его. Я в этом плане где-то на дне – не могу так быстро что-то выпалить»

Сет Джарвис назвал Брэда Маршанда лучшим трэш-токером в НХЛ.

Форвард «Каролины» составил свой список главных трэш-токеров лиги (хоккеистов, активно разговаривающих на льду и провоцирующих соперников – Спортс).

«Маршанд на вершине – не знаю, кто может превзойти его (со смехом).

Лично я в этом плане где-то на дне – просто не успеваю так быстро что-то выпалить», – сказал Джарвис .

Также он включил в список Трэвиса Конекны , братьев Ткачаков, Тома Уилсона , Дрю Даути, Клода Жиру , Эвандера Кэйна, Расмуса Андерссона и Райана Ривса .

Игроки считают Маршанда лучшим и худшим трэш-токером НХЛ (2020 год).