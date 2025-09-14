Сет Джарвис назвал Маршанда лучшим трэш-токером в НХЛ: «Не знаю, кто может превзойти его. Я в этом плане где-то на дне – не могу так быстро что-то выпалить»
Сет Джарвис назвал Брэда Маршанда лучшим трэш-токером в НХЛ.
Форвард «Каролины» составил свой список главных трэш-токеров лиги (хоккеистов, активно разговаривающих на льду и провоцирующих соперников – Спортс).
«Маршанд на вершине – не знаю, кто может превзойти его (со смехом).
Лично я в этом плане где-то на дне – просто не успеваю так быстро что-то выпалить», – сказал Джарвис.
Также он включил в список Трэвиса Конекны, братьев Ткачаков, Тома Уилсона, Дрю Даути, Клода Жиру, Эвандера Кэйна, Расмуса Андерссона и Райана Ривса.
Игроки считают Маршанда лучшим и худшим трэш-токером НХЛ (2020 год).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
