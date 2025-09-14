  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сет Джарвис назвал Маршанда лучшим трэш-токером в НХЛ: «Не знаю, кто может превзойти его. Я в этом плане где-то на дне – не могу так быстро что-то выпалить»
0

Сет Джарвис назвал Маршанда лучшим трэш-токером в НХЛ: «Не знаю, кто может превзойти его. Я в этом плане где-то на дне – не могу так быстро что-то выпалить»

Сет Джарвис назвал Брэда Маршанда лучшим трэш-токером в НХЛ.

Форвард «Каролины» составил свой список главных трэш-токеров лиги (хоккеистов, активно разговаривающих на льду и провоцирующих соперников – Спортс). 

«Маршанд на вершине – не знаю, кто может превзойти его (со смехом). 

Лично я в этом плане где-то на дне – просто не успеваю так быстро что-то выпалить», – сказал Джарвис

Также он включил в список Трэвиса Конекны, братьев Ткачаков, Тома Уилсона, Дрю Даути, Клода Жиру, Эвандера Кэйна, Расмуса Андерссона и Райана Ривса

Игроки считают Маршанда лучшим и худшим трэш-токером НХЛ (2020 год).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
logoТрэвис Конекны
logoКлод Жиру
logoНХЛ
logoРасмус Андерссон
logoМэттью Ткачак
рейтинги
logoФлорида
logoРайан Ривс
logoТом Уилсон
logoКаролина
logoЭвандер Кэйн
logoСет Джарвис
logoБрэд Маршанд
logoБрэди Ткачак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ткачак о межсезонье «Пантерс»: «Когда мы выменяли Маршанда, я думал, что нет шансов всех удержать. Узнавая игроков, понимаешь – люди не хотят уезжать из Флориды»
12 августа, 08:46
Маршанд забросил 60 шайб в плей-офф НХЛ. Среди действующих игроков больше только у Овечкина, Кросби и Малкина
125 мая, 07:30
Главные новости
Александр Медведев о смерти Гуденау: «Обуревает печаль. Его вовлеченность, знания и передача ноу-хау внесли большой вклад в фундамент, на котором до сих пор зиждется КХЛ»
11 минут назад
Демидов набрал 1+2 в матче новичков «Монреаля» и «Виннипега». Жилкин принес победу «Джетс» на 60-й минуте – 4:3
24 минуты назадВидео
Экс-вратарь «Филадельфии» Харт подпишет 2-летний контракт с командой из Западной конференции НХЛ (Майкл Руссо)
7сегодня, 06:20
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Сочи», СКА примет «Ладу», «Ак Барс» против «Металлурга», «Спартак» сыграет с «Торпедо», «Северсталь» – с ЦСКА
11сегодня, 06:00
Флери о пробном контракте с «Питтсбургом»: «Способ замкнуть круг, идея исходила от Дубаса. Я увижу старых друзей и сыграю один период. В моем возрасте этого уже достаточно»
1сегодня, 05:15
Ги Буше об изучении русского языка: «Знаю несколько слов, но складывать их в предложения не могу. Моя возлюбленная больше продуктивна, и мне порой стыдно за это»
1сегодня, 03:45
Директор «Металлурга» о Разине: «С момента прихода в клуб он занимается только тренерской работой. У нас четкое разделение полномочий»
1сегодня, 03:30
Умер экс-глава профсоюза игроков НХЛ и бывший консультант КХЛ Боб Гуденау. Он руководил Ассоциацией с 1992 по 2005 год, в том числе во время забастовки и двух локаутов
5сегодня, 03:15
Айкел может получить 13-14 млн долларов в год в «Вегасе» по новому контракту. Стороны обсуждают соглашение на 8 лет (Крис Джонстон)
23вчера, 21:48
Вице-президент КХЛ о доходах хоккеистов от рекламы: «Несопоставимы с их зарплатами, но суммы растут. Проводим обучение через проект «База», игроков учат коммерциализации личного бренда»
3вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
Коньков о старте «Динамо»: «Игнорировать такое положение вещей никто не будет. Кудашов понимает, что нужно подтягивать. Не раскрыт атакующий потенциал»
39 минут назад
Директор «Металлурга» о лишении Яковлева капитанства: «Разин транслировал позицию всего клуба. Нашивку должен носить лидер не только в раздевалке, но и на льду»
54 минуты назад
Капитан «Шанхая» Фу: «Галлан знает, как выжать максимум из своих ребят. Здорово, что Жерар здесь, надеемся провести с ним успешный сезон»
сегодня, 06:58
Широков о 20-м сезоне в карьере: «Специфика в том, что с каждым годом нужно все больше тренироваться. Но вообще быть в хоккее – это большое счастье»
сегодня, 06:45
Беттмэн о смерти Гуденау: «НХЛ скорбит в связи с его кончиной. Он был хоккеистом до мозга костей, опытным адвокатом и упорным защитником игроков в роли агента и главы профсоюза»
сегодня, 05:45
Директор «Металлурга»: «У Разина в контракте никогда не было задачи выиграть Кубок Гагарина. На словах была, но она у клуба каждый год»
сегодня, 05:30
Гераськин о мотивации после обмена из «Металлурга»: «Не хочу что-то доказывать кому-то со стороны. Хочется доказать себе, что прошлый сезон – ошибка»
сегодня, 04:55
Широков о старте «Сибири»: «Летом получили высокие нагрузки, постепенно выходим из них. У нас обновленный состав, идет притирка – дайте команде немного времени»
сегодня, 04:45
Солянников об акции «Шанхая» по замене атрибутики СКА: «Поддеть основного конкурента в регионе – прикольно. Однозначно перетащат кого-то из болельщиков. Еще и замануха со «СКА-Ареной»
1сегодня, 04:35
Прохоркин – 13-й игрок в истории «Авангарда» с хет-триком в КХЛ. Рекорд клуба у Рида Буше – 3, у Ягра и Найта их по 2
3сегодня, 04:25