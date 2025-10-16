  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кудашов после 3:2 с «Шанхаем»: «Пропустили очень плохой 2-й гол, безобразие. Сделали 3-4 неверных действия в одной смене. Нам нужно убирать эти ошибки»
0

Кудашов после 3:2 с «Шанхаем»: «Пропустили очень плохой 2-й гол, безобразие. Сделали 3-4 неверных действия в одной смене. Нам нужно убирать эти ошибки»

Алексей Кудашов высказался о победе в матче с «Шанхаем» (3:2 Б).

– Никита Гусев каждую тренировку отрабатывает буллиты? Ощущение, что никогда не промахивался…

– Промахивался. И за нас, и за другие команды. Мы готовимся к буллитам. Тренируется все: и большинство, и меньшинство, и послематчевые броски.

– Сегодня команда много бросала – в два раза больше соперника. Нацеливали команду больше бросков совершать?

– Нацеливали забить гол, в первую очередь. Без броска невозможно забить. Если бросали, значит соперник давал возможности, это хорошо.

– Драматично завершили основное время: сравняли, а потом несколько раз могли пропустить. С чем это связано?

– Мы пропустили очень плохой второй гол. Это безобразие. Вместо того, чтобы забить, мы пропускаем. В одной смене сделали три-четыре неверных действия. Нам нужно убирать эти ошибки и не давать подарков сопернику.

– Тенденция пропуска шайб с пятака тянется еще с прошлого плей-офф. Согласны ли вы с тем, что соперники специально используют эту болевую точку «Динамо»? Как это можно исправить?

– Почти все голы забиваются с пятака. Есть атаки с ходу, есть голы с пятака. Защитники должны защищать пятак и не пускать туда соперника. Есть выражение: «Выиграешь пятак – выиграешь игру», но хоккей очень быстрый. Это часть игры, и от нее никуда не уйдешь.

Задача – минимизировать голы с пятака. Очень сложный момент. Есть способы решения, не всегда они легкие, но мы стараемся работать, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
logoДинамо Москва
logoАлексей Кудашов
logoКХЛ
logoШанхай Дрэгонс
logoНикита Гусев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кудашов про 3 броска в серии буллитов: «Молодежь не может сидеть у телевизоров очень долгое время. Может быть, лучше начинать игру с буллитов»
4сегодня, 19:50
Ротенберг о безголевой серии Овечкина: «Если посмотрите на его карьеру, на старте сезона он заманивает, а потом начинает забивать»
5сегодня, 19:32
Терещенко о ЦСКА: «Проблемы есть, но они решаемы. Никитин пришел на долгосрочный контракт, за один месяц ничего не будет. Нужно притереться»
3сегодня, 15:48
Главные новости
Единственный русский, кто набрал 200+ очков за «Флориду». Сможете его назвать?
5 минут назадТесты и игры
Плющев о СКА: «То, что делается в клубе – уровень любительской лиги. Были допущены ошибки в период формирования штаба и состава»
6 минут назад
Гусев стал 1-м игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов
22 минуты назад
Овечкин назвал «Пятницу, 13-е» фильмом, который пугал его в детстве, Строум – «Паранойю», ван Римсдайк – «Маску» с Джимом Кэрри
433 минуты назад
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Колорадо» против «Коламбуса», «Монреаль» встретится с «Нэшвиллом», «Филадельфия» – с «Виннипегом»
29сегодня, 21:01
Дель Зотто о Демидове: «Он будет самым доминирующим игроком в «Монреале» в следующем году»
сегодня, 20:38
Кудашов про 3 броска в серии буллитов: «Молодежь не может сидеть у телевизоров очень долгое время. Может быть, лучше начинать игру с буллитов»
4сегодня, 19:50
Ротенберг о безголевой серии Овечкина: «Если посмотрите на его карьеру, на старте сезона он заманивает, а потом начинает забивать»
5сегодня, 19:32
«Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Кудашова идет 4-й на Западе
4сегодня, 19:14
КХЛ. «Шанхай» проиграл «Динамо», «Ак Барс» победил «Сибирь», «Металлург» обыграл «Салават», «Авангард» уступил «Барысу»
281сегодня, 19:06
Ко всем новостям
Последние новости
Яковлев о 6:4 с «Салаватом»: «Начали не очень хорошо, сами себе привезли 2 гола. Хорошо, что потом включились, отыгрались и вышли вперед. Счет не отражает накала»
13 минут назад
Галлан после 2:3 от «Динамо»: «Шанхай» играл здорово, но такое иногда случается. Мы набрали 7 очков за 4 матча, такой результат годится»
сегодня, 20:49
Сушинский об отстранении Спронга: «Может, из-за него ЦСКА забили больше, чем он в ворота соперников. Никитин – опытный тренер, он делает все правильно»
1сегодня, 20:23
Терещенко о том, что Панарин не хочет идти на понижение зарплаты: «Это нормально. Какие к нему могут быть вопросы? Контракт – личное дело каждого человека»
сегодня, 20:11
Кравец о принципиальности матча с «Авангардом»: «Все время об этом говорю. Может, где-то чуть лукавлю, но победа всякая важна. Ну и тем более над этим клубом»
сегодня, 19:58
Ярош о русской кухне: «Самое любимое блюдо – борщ. Также люблю пельмени и красную икру. Окрошку не люблю»
4сегодня, 19:41
Кравец о 6:2 с «Авангардом»: «Каждый игрок показал себя на 200%. Виден коллектив, у ребят есть химия, это очень важно»
1сегодня, 18:23
Буцаев о Доминге: «Почему вы думаете, что он ненадежный вратарь? Он свой класс доказал. Откуда это мнение взялось? Голкиперы «Сибири» играют на хорошем уровне»
2сегодня, 16:59
Гатиятулин о Миллере: «Мы дали ему отдохнуть, посмотреть хоккей со стороны. Митч правильно отреагировал, стал более надежным в обороне. Он обладает огромным потенциалом»
4сегодня, 16:51
Буцаев об 1:4 от «Ак Барса»: «Мы очень много теряли шайбу. Не было заряженности на то, что нужно выигрывать борьбу. Мы не увидели то, что хотели»
2сегодня, 16:14