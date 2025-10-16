Кудашов после 3:2 с «Шанхаем»: «Пропустили очень плохой 2-й гол, безобразие. Сделали 3-4 неверных действия в одной смене. Нам нужно убирать эти ошибки»

Алексей Кудашов высказался о победе в матче с «Шанхаем» (3:2 Б).

– Никита Гусев каждую тренировку отрабатывает буллиты? Ощущение, что никогда не промахивался…

– Промахивался. И за нас, и за другие команды. Мы готовимся к буллитам. Тренируется все: и большинство, и меньшинство, и послематчевые броски.

– Сегодня команда много бросала – в два раза больше соперника. Нацеливали команду больше бросков совершать?

– Нацеливали забить гол, в первую очередь. Без броска невозможно забить. Если бросали, значит соперник давал возможности, это хорошо.

– Драматично завершили основное время: сравняли, а потом несколько раз могли пропустить. С чем это связано?

– Мы пропустили очень плохой второй гол. Это безобразие. Вместо того, чтобы забить, мы пропускаем. В одной смене сделали три-четыре неверных действия. Нам нужно убирать эти ошибки и не давать подарков сопернику.

– Тенденция пропуска шайб с пятака тянется еще с прошлого плей-офф. Согласны ли вы с тем, что соперники специально используют эту болевую точку «Динамо»? Как это можно исправить?

– Почти все голы забиваются с пятака. Есть атаки с ходу, есть голы с пятака. Защитники должны защищать пятак и не пускать туда соперника. Есть выражение: «Выиграешь пятак – выиграешь игру», но хоккей очень быстрый. Это часть игры, и от нее никуда не уйдешь.

Задача – минимизировать голы с пятака. Очень сложный момент. Есть способы решения, не всегда они легкие, но мы стараемся работать, – сказал главный тренер московского «Динамо » Алексей Кудашов .