Ротенберг о безголевой серии Овечкина: «Если посмотрите на его карьеру, на старте сезона он заманивает, а потом начинает забивать»
Роман Ротенберг высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Нападающий «Вашингтона» не забил в 4 играх подряд на старте сезона НХЛ.
– Александр Овечкин не забивает на старте сезона. Вас это беспокоит?
– Меня беспокоило бы, если бы он не играл. Так меня точно это не беспокоит.
Если вы посмотрите на его карьеру, то на старте сезона он заманивает, а потом начинает забивать, – сказал главный тренер «России 25», член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.
