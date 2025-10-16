Кудашов про 3 броска в серии буллитов: «Молодежь не может сидеть у телевизоров очень долгое время. Может быть, лучше начинать игру с буллитов»

Алексей Кудашов высказался после матча «Динамо» с «Шанхаем» (3:2 Б).

– Скажу о трех играх, которые мы сыграли. Они приблизительно одинаковые, очень упорные, в одну шайбу с обилием моментов в обе стороны. Такие плей-оффные игры, очень сложный и интересный соперник.

– Как оцениваете нововведение с тремя бросками в серии буллитов?

– Молодежь не может сидеть у телевизоров очень долгое время. Мы давно не играем на международном уровне.

В последних соревнованиях судей заставляли все делать быстрее, потому что удержать зрителей у телевизора два с половиной часа очень тяжело. Может быть, и это тоже повлияло.

Людям нравится. Может быть, лучше начинать игру с буллитов.

– Когда вернется Максим Мамин?

– Думаю, через неделю или чуть больше появится, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов .

Напомним, ранее совет директоров лиги принял решение сократить число бросков в послематчевой серии буллитов в Фонбет Чемпионате КХЛ с 5 до 3.

«Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Кудашова идет 4-й на Западе