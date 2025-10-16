  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кудашов про 3 броска в серии буллитов: «Молодежь не может сидеть у телевизоров очень долгое время. Может быть, лучше начинать игру с буллитов»
2

Кудашов про 3 броска в серии буллитов: «Молодежь не может сидеть у телевизоров очень долгое время. Может быть, лучше начинать игру с буллитов»

Алексей Кудашов высказался после матча «Динамо» с «Шанхаем» (3:2 Б).

– Скажу о трех играх, которые мы сыграли. Они приблизительно одинаковые, очень упорные, в одну шайбу с обилием моментов в обе стороны. Такие плей-оффные игры, очень сложный и интересный соперник.

– Как оцениваете нововведение с тремя бросками в серии буллитов?

– Молодежь не может сидеть у телевизоров очень долгое время. Мы давно не играем на международном уровне.

В последних соревнованиях судей заставляли все делать быстрее, потому что удержать зрителей у телевизора два с половиной часа очень тяжело. Может быть, и это тоже повлияло.

Людям нравится. Может быть, лучше начинать игру с буллитов.

– Когда вернется Максим Мамин?

– Думаю, через неделю или чуть больше появится, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов

Напомним, ранее совет директоров лиги принял решение сократить число бросков в послематчевой серии буллитов в Фонбет Чемпионате КХЛ с 5 до 3.

«Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Кудашова идет 4-й на Западе

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoШанхай Дрэгонс
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoАлексей Кудашов
logoМаксим Мамин
правила
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о безголевой серии Овечкина: «Если посмотрите на его карьеру, на старте сезона он заманивает, а потом начинает забивать»
557 минут назад
Терещенко о ЦСКА: «Проблемы есть, но они решаемы. Никитин пришел на долгосрочный контракт, за один месяц ничего не будет. Нужно притереться»
3сегодня, 15:48
Комтуа о Ротенберге в «Динамо»: «Ни разу не видел его с момента перехода. Ничего не могу сказать про его работу»
9сегодня, 14:27
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Колорадо» против «Коламбуса», «Монреаль» встретится с «Нэшвиллом», «Филадельфия» – с «Виннипегом»
2929 минут назад
Ротенберг о безголевой серии Овечкина: «Если посмотрите на его карьеру, на старте сезона он заманивает, а потом начинает забивать»
557 минут назад
«Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Кудашова идет 4-й на Западе
4сегодня, 19:14
КХЛ. «Шанхай» проиграл «Динамо», «Ак Барс» победил «Сибирь», «Металлург» обыграл «Салават», «Авангард» уступил «Барысу»
282сегодня, 19:06
Ги Буше о споре с судьями: «Разговор был про удар локтем в голову игрока. Поверить не могу, что там не хотели дать удаление. Возможно, арбитр видел этот момент под другим углом»
1сегодня, 18:58
Разин об удалениях Кузнецова: «Он получил по полной программе. Кузя мастеровитый, игру читает на шаг вперед. Если добавит в функционалке, поможет нам выиграть Кубок Гагарина»
5сегодня, 18:41
Козлов о 4:6 от «Металлурга»: «Ребята – молодцы, что не сдались, пытались спасти матч. Но нам не хватило концовки. Мы делаем многовато ошибок»
6сегодня, 18:15
«Сабвей Серф» с Овечкиным в главной роли. Пробуйте скорее!
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ги Буше о 2:6 от «Барыса»: «Нельзя так проваливать матч, когда счет 2:2 после 2 периодов. Это хороший опыт для «Авангарда», надо соблюдать дисциплину»
5сегодня, 17:59
Харт продолжит карьеру в «Вегасе». Вратарь был признан невиновным по делу о сексуальном насилии
4сегодня, 17:49
Ко всем новостям
Последние новости
Сушинский об отстранении Спронга: «Может, из-за него ЦСКА забили больше, чем он в ворота соперников. Никитин – опытный тренер, он делает все правильно»
6 минут назад
Терещенко о том, что Панарин не хочет идти на понижение зарплаты: «Это нормально. Какие к нему могут быть вопросы? Контракт – личное дело каждого человека»
18 минут назад
Кравец о принципиальности матча с «Авангардом»: «Все время об этом говорю. Может, где-то чуть лукавлю, но победа всякая важна. Ну и тем более над этим клубом»
31 минуту назад
Ярош о русской кухне: «Самое любимое блюдо – борщ. Также люблю пельмени и красную икру. Окрошку не люблю»
348 минут назад
Кравец о 6:2 с «Авангардом»: «Каждый игрок показал себя на 200%. Виден коллектив, у ребят есть химия, это очень важно»
1сегодня, 18:23
Буцаев о Доминге: «Почему вы думаете, что он ненадежный вратарь? Он свой класс доказал. Откуда это мнение взялось? Голкиперы «Сибири» играют на хорошем уровне»
2сегодня, 16:59
Гатиятулин о Миллере: «Мы дали ему отдохнуть, посмотреть хоккей со стороны. Митч правильно отреагировал, стал более надежным в обороне. Он обладает огромным потенциалом»
4сегодня, 16:51
Буцаев об 1:4 от «Ак Барса»: «Мы очень много теряли шайбу. Не было заряженности на то, что нужно выигрывать борьбу. Мы не увидели то, что хотели»
2сегодня, 16:14
Миллер набрал очки в 6-м матче подряд. У защитника «Ак Барса» 5+8 в 15 играх сезона
5сегодня, 15:35
Батрак об «Ак Барсе»: «Думал, их не ждет ничего хорошего, но потом – одна победа, вторая... За две недели они спрогрессировали чуть ли не больше всех»
2сегодня, 15:23