СКА может расстаться с Грималди. Клуб не устраивает рабочая этика игрока (Артур Хайруллин)

СКА может расстаться с Рокко Грималди.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, клуб не устраивает рабочая этика 32-летнего нападающего.

В текущем сезоне FONBET КХЛ Грималди провел 13 матчей и набрал 6 (3+3) очков при полезности «минус 7».

Сообщалось , что зарплата американского форварда в СКА – 92 млн рублей в год.

Ларионов о 6 матчах Грималди без очков: «Адаптация сильно затянулась, напрягает. Хочет ли сам игрок? Пока этого не видим»