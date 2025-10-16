Ларионов о 6 матчах Грималди без очков: «Адаптация сильно затянулась, напрягает. Хочет ли сам игрок? Пока этого не видим»

Игорь Ларионов раскритиковал Рокко Грималди за игру в СКА.

32‑летний американский нападающий пополнил состав СКА перед стартом нынешнего сезона FONBET КХЛ. Грималди набрал 6 (3+3) очков в 13 играх. У Рокко нет результативных действий в шести матчах подряд.

– В СКА самый высокооплачиваемый игрок Грималди. Последние шесть матчей без очков. В чем видите перспективы?

– Очень деликатный вопрос. Мы ищем пути. Даем все возможные варианты, игровое время, разных партнеров, игру в большинстве. Это продолжается полтора месяца, но пока, скажу честно, адаптация очень сильно затянулась. Она тоже напрягает.

Мы можем взять всю критику на себя, что тренер плохо тренирует, но когда опытный игрок выходит на площадку, тренера рядом нет. Есть ответственность, герб на груди, есть город, который переживает.

Переходим в плоскость, хочет ли это сам игрок? Пока этого не видим, – сказал главный тренер СКА Ларионов после поражения от «Нефтехимика » (2:3 Б).