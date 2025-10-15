ЦСКА проиграл 3-й матч подряд и 9-й из 13 последних и идет 9-м на Западе. Команда Никитина уступила «Локомотиву» в обоих матчах сезона
ЦСКА проиграл третий матч подряд.
Команда тренера Игоря Никитина на выезде уступила «Локомотиву» (1:4) в FONBET КХЛ. Это второе поражение в сезоне Никитина в двух матчах против бывшей команды, из которой он вернулся в московский клуб после выигрыша Кубка Гагарина.
ЦСКА также проиграл 9 из 13 последних матчей. Армейцы имеют 14 очков и занимают 9-е место на Западе – вне зоны плей-офф.
«Локомотив» под руководством Боба Хартли лидирует на Западе – у ярославцев 22 очка в 16 играх.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
