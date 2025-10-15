У Радулова ассист в матче с ЦСКА. 39-летний форвард «Локомотива» набрал 17 (8+9) очков в 16 матчах и идет 4-м в гонке бомбардиров

Александр Радулов набирает больше очка за игру в КХЛ.

39-летний нападающий «Локомотива » выступил в роли ассистента, когда Максим Шалунов забил третий гол своей команды в матче FONBET КХЛ против ЦСКА (3:1, третий период).

Таким образом, на счету Радулова теперь 17 (8+9) очков в 16 матчах регулярного чемпионата.

Александр занимает четвертое место в списке бомбардиров лиги. Впереди – Эндрю Потуральски (19 (6+13) очков в 15 матчах), Джош Ливо (19 (6+13) очков в 14 играх) и Дмитрий Силантьев (18 (7+11) очков в 15 матчах).

Подробная статистика Радулова доступна здесь .