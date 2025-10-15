У Радулова ассист в матче с ЦСКА. 39-летний форвард «Локомотива» набрал 17 (8+9) очков в 16 матчах и идет 4-м в гонке бомбардиров
Александр Радулов набирает больше очка за игру в КХЛ.
39-летний нападающий «Локомотива» выступил в роли ассистента, когда Максим Шалунов забил третий гол своей команды в матче FONBET КХЛ против ЦСКА (3:1, третий период).
Таким образом, на счету Радулова теперь 17 (8+9) очков в 16 матчах регулярного чемпионата.
Александр занимает четвертое место в списке бомбардиров лиги. Впереди – Эндрю Потуральски (19 (6+13) очков в 15 матчах), Джош Ливо (19 (6+13) очков в 14 играх) и Дмитрий Силантьев (18 (7+11) очков в 15 матчах).
Подробная статистика Радулова доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
