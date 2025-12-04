Мичков против «Баффало»: 2 передачи, «+1», 2 броска, 4 минуты штрафа и 15:37 на льду. Форвард «Филадельфии» удаляется 4 матча подряд – получил 12 минут на отрезке

Матвей Мичков набрал два очка в матче против «Баффало».

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало » (5:2).

20-летний форвард также набрал показатель полезности «плюс 1», нанес два броска по воротам, заработал четыре минуты штрафа (два малых штрафа) и провел на льду 15:37 (5:59 – в большинстве.

Добавим, что Мичков получает удаления на протяжении четырех матчей – у него 12 минут штрафа на отрезке. Всего в этом сезоне – 28 минут в 26 матчах, в прошлом было 46 минут в 80 матчах.

Мичков записал на свой счет 16 (8+8) очков при полезности «минус 2» в 26 матчах нынешнего чемпионата НХЛ .

.