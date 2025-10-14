Сушинский о СКА: «Смотрел игру с «Автомобилистом», ничего интересного не увидел. Понятно, что 6 матчей подряд проигрывать нельзя было, они должны были победить»

Максим Сушинский высказался о выступлении СКА в сезоне-2025/26.

В понедельник СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Автомобилист » со счетом 2:1.

В третьем периоде защитник петербуржцев Андрей Педан забил гол, который позже был признан засчитанным неверно , поскольку шайба влетела в ворота с внешней стороны сетки. Судья видеоповторов пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ .

– Можно сказать, что СКА начал выбираться из ямы?

– Я смотрел вчера игру, пока ничего интересного не увидел. Но судить команду нужно не по одной игре.

Понятно, что шесть матчей подряд проигрывать такой команде нельзя было, СКА должен был победить и они победили, – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.

