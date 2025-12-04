НХЛ не откажется от участия в Олимпиаде из-за разницы в размерах площадок. Лига не видит в этом угрозу безопасности игроков (ESPN)

НХЛ не будет отказываться от участия в Олимпиаде из-за размеров площадки.

Ранее стало известно , что ИИХФ одобрила строительство ледовой арены в Милане с игровой площадкой размером 60 на 26 метров, где должны пройти матчи Олимпиады-2026. При этом в НХЛ площадки имеют размер 60,9 на 25,9 метра. Сообщалось, что этот факт вызывает беспокойство у Ассоциации игроков НХЛ из-за увеличения риска травм.

Как пишет ESPN, сейчас нет признаков того, что НХЛ может отказаться от участия в турнире из-за разницы в размерах площадок. В лиге не считают, что это может привести к проблемам с безопасностью игроков.

Один из игроков НХЛ, уже вызванный в олимпийскую сборную, сказал что, по его мнению, сокращение площадки на 90 сантиметров не слишком сильно повлияет на игру: «При таком уровне таланта [у соперников] у нас и так не будет времени и пространства. Матчи будут невероятными, несмотря ни на что. Просто дайте нам ледовую площадку, и все будет в порядке».

Арена до сих пор не достроена. В прошлом месяце НХЛ направила группу специалистов в Италию, чтобы проверить состояние объекта, и главный вывод заключался в том, что организаторы добились прогресса, но им нужно ускорить работу. Запасного плана на случай, если арена в Милане не будет готова вовремя, нет.

Изначально планировалось провести на этой площадке некоторые матчи чемпионата мира U20 в качестве тестового мероприятия, однако позднее было принято решение перенести проверку арены на 9-11 января. Обычно на олимпийских объектах тестовые соревнования проводятся еще за год до начала Игр.

Женский хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 начнется 5 февраля. Соревнования среди мужчин стартуют 11 февраля.